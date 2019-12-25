В Невском районе воскресный шторм повалил дерево на проезжую часть 

Дерево оборвало силовой провод.

В воскресенье, 13 августа, стало известно о том, что в центре Петербурга порывом ветра повалило дерево на проезжую часть. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Прибрежной улице. Отмечется, что во время падения дерево оборвало силовой провод. На место приехали сотрудники Ленэнерго. О пострадавших не сообщается.

В ведомстве сообщили, что для возобновления движения дерево распили и оттащили с проезжей части.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупреждают о надвигающемся воскресном шторме "Рената".

Фото:Piter.TV