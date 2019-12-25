В Петербурге из горящего общежития Политеха эвакуировали 150 человек

К ликвидации возгорания привлечены 45 спасателей и девять единиц техники.

Рано утром в воскресенье, 13 сентября, стало известно о пожаре на третьем этаже здании общежития № 13 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Известно, что загорелась обстановка на площади 15 квадратных метров и на балконе четвёртого этажа на площади 10 кв. метров. В 5:05 утра специалисты присвоили пожару ранг № 1-БИС.

До прибытия на место пожарных из здания было эвакуировано 150 человек. Известно, что возгорание локализировали в 5:19 утра. Ранг удалось снизить до первого номера к 5:35.

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что на Арсенальной улице загорелась дверь в парадную.

Фото:Piter.TV