  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге из горящего общежития Политеха эвакуировали 150 человек
Сегодня, 8:35
74
IRINA_CHALKINA

В Петербурге из горящего общежития Политеха эвакуировали 150 человек

0 0

К ликвидации возгорания привлечены 45 спасателей и девять единиц техники.

Рано утром в воскресенье, 13 сентября, стало известно о пожаре на третьем этаже здании общежития № 13 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Известно, что загорелась обстановка на площади 15 квадратных метров и на балконе четвёртого этажа на площади 10 кв. метров. В 5:05 утра специалисты присвоили пожару ранг № 1-БИС.

До прибытия на место пожарных  из здания было эвакуировано 150 человек. Известно, что возгорание локализировали в 5:19 утра. Ранг удалось снизить до первого номера к 5:35. 

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что на Арсенальной улице загорелась дверь в парадную.

Фото:Piter.TV

Теги: горит общежитие, пожар, санкт-петербургский политехнический университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии