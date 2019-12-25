На Арсенальной улице загорелась дверь в парадную

В МЧС сообщили, что пострадавших в результате пожара нет.

Днем в субботу, 12 сентября, стало известно о пожаре на Арсенальной улице в Петербурге. Как сообщили Piter.tv в пресс-службе городского ГУ МЧС, сообщение о пожаре в доме №1 поступило в третьем часу дня.

В жилом здании происходило горение входной двери в парадную – отметили в ведомстве.

Спустя девять минут после вызова пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы сообщали о том, что за прошедшие среду и четверг порывы штормового ветра в Петербурге повалили 458 деревьев. Наибольшее количество происшествий зафиксировано в Петроградском районе – 95 деревьев сравнялись с землей.

Фото: Piter.tv