Штормовой ветер уложил на асфальт свыше 450 деревьев в Петербурге

Кроме того, повреждения нанесли 25 автомобилям.

За прошедшие среду и четверг порывы штормового ветра в Петербурге повалили 458 деревьев. Наибольшее количество происшествий зафиксировано в Петроградском районе, 95 деревьев сравнялись с землей. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Далее в списке "пострадавших" районов расположился Приморский: там повалено 39 деревьев. В Василеостровском районе упало 32 дерева, в Невском — 28, в Красносельском — 25, в Московском — 24.

В частности, по данным ведомства, ненастье не смог пережить практически вековой клен в Михайловском сквере у русского Музея.

К счастью, во время шторма обошлось без жертв среди людей. Однако несколько деревьев повредили 25 автомобилей в Петроградском и Невском районах.

МЧС предупреждает, что порывы ветра в городе по-прежнему могут ускориться до 24 м/с.

Ранее мы рассказали о том, что уровень воды в Неве поднялся до 151 сантиметра во время шторма.

Фото: Пресс-служба Смольного