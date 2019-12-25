Уровень воды в Неве поднялся до 151 сантиметра во время шторма

Из-за угрозы наводнения в городе закрыли затворы дамбы.

В четверг, 10 сентября, город накрыл сильный шторм. Порывистый ветер сбивал деревья и светофоры на автомобили и проезжие части. Не выдержали порывов ветра и шаткие конструкции. Так, у перекрестка улиц Маршала Захарова и Десантников шквальный ветер заставил пешеходов и автомобилистов побегать от профнастила. А на проспекте Стачек, №16, и улицы Балтийская, №12, кусок железной крыши сорвался и упал на провода.

Ухудшение погодных условий также повлияло на водные объекты города. Из-за угрозы наводнения было принято решение закрыть затворы дамбы. Уровень воды в Неве поднялся до 151 см. К полуночи он опустился до 20 см.

На Финском заливе сложилась несколько другая ситуация. Как сообщило ГУ МЧС России по Петербургу, в период с 22:00 до 00:00 уровень воды подскочил с 67 см до 97 см.

Стоит отметить, что в пятницу, 11 сентября, погода в городе вряд ли улучшится. Спасатели вновь предупредили местных жителей о дождях и сильном ветре. Местами его порывы могут достигать 24 м/с.

Фото: visit-petersburg.ru