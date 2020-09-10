В Петербурге закрыли дамбу из-за штормового предупреждения

В городе ожидается усиление ветра до 19-24 м/с.

В связи с усилением западного и северо-западного ветра в Петербурге решили закрыть затворы дамбы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса защитных сооружений города от наводнений.

По прогнозу синоптиков, в Северной столице ожидается усиление ветра до 19-24 м/с. Также есть риск повышения уровня воды в дельте реки Невы до критических значений.

"В соответствии с разработанным планом маневрирования, затворы начали движение на закрытие в 11:20", - отметили в пресс-службе организации.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было временно остановлено.

Ранее мы писали, что аномально низкое давление ожидается в Петербурге 10 сентября.

Видео: Instagram / dambaspb_kzs