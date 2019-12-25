Аномально низкое давление ожидается в Петербурге 10 сентября

В город пришло похолодание.

В четверг, 10 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться тыловой частью циклона, центр которого окажется над Карелией. Его усилиями погода в городе будет преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди, усилится ветер и похолодает. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе в этот день поднимется лишь до +14…+16 градусов. В Ленобласти ожидается +12…+17 градусов тепла. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы (на 17-19 единиц).

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