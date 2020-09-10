Семейство кабанов устроило забег на ЗСД

Вечером 8 сентября житель Петербурга повстречал на Западном скоростном диаметре удивительных стрит-рейсеров. По краю дороги бежало семейство диких кабанов. В сети появилось видео с места событий.
Автор ролика рассказал, что съемка была сделана в северной части ЗСД. Три взрослых особи и два поросенка бежали от КАДа в сторону "Скандинавии" (А-181). Автомобилист попросил других водителей быть внимательнее и осторожнее на дороге.
Ранее мы писали, что в Петербург впервые прилетели виверровые коты.
Видео: Мегаполис
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