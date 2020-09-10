Семейство кабанов устроило забег на ЗСД

По дороге бежали три взрослых особи и два поросенка.

Вечером 8 сентября житель Петербурга повстречал на Западном скоростном диаметре удивительных стрит-рейсеров. По краю дороги бежало семейство диких кабанов. В сети появилось видео с места событий.

Автор ролика рассказал, что съемка была сделана в северной части ЗСД. Три взрослых особи и два поросенка бежали от КАДа в сторону "Скандинавии" (А-181). Автомобилист попросил других водителей быть внимательнее и осторожнее на дороге.

Ранее мы писали, что в Петербург впервые прилетели виверровые коты.

Видео: Мегаполис