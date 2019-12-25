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В Петербург впервые прилетели виверровые коты
Сегодня, 17:45
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smirenny

В Петербург впервые прилетели виверровые коты

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Животные прилетели из Новосибирского зоопарка.

В Петербург прибыли необычные гости из Новосибирского зоопарка – виверровые коты, иначе кошки-рыболовы. 

Животных доставили индивидуальному предпринимателю из Ленобласти. Ветеринары и другие специалисты не обнаружили никаких нарушений. К кому именно приехали необычные коты, не уточняется.

Виверровые коты обитают в в Южной и Юго-Восточной Азии и отличаются тем, что умеют плавать и ловить рыбу. За последние года в Петербурге кошка-рыболов прибыла впервые. 

Ранее мы писали, что в Петербурге после карантина возобновляет работу дельфинарий.

Фото: Википедия

Теги: виверровые коты, кошка-рыболов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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