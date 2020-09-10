Кусок крыши упал на провода между домов на Стачек и Балтийской

К счастью, никто не пострадал.

Вечером в четверг, 10 сентября, непогода все еще бушевала в Петербурге. Последствиями сильного ветра поделился читатель Piter.TV.

Очевидец отметил, что между домами на проспекте Стачек, №16, и улицы Балтийская, №12, сорвался кусок железной крыши и упал на провода. К счастью, обошлось без пострадавших. Пострадали ли линии электропередач, пока неизвестно. За прошедший день сотрудники МЧС совершили 140 выездов. На проезжие части и припаркованные машины падали деревья и слабозакрепленные конструкции, в том числе столбы и светофоры. В пресс-службе МЧС отметили, что пострадали два человека.

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербурге продолжит бушевать стихия.

Видео: Piter.TV