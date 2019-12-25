В пятницу в Петербурге продолжит бушевать стихия

В этот день воздух в городе на Неве прогреется до +13…+15 градусов.

В пятницу, 11 сентября, погода в Петербурге вновь разочарует горожан. В этот день в городе продолжат идти дожди, местами сильные. Порывы ветра будут достигать 8-9 м/с. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В грядущую ночь столбики термометров поднимутся лишь до +10…+12 градусов. Днем потеплеет до +13…+15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и составит 748 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрыли дамбу из-за штормового предупреждения.

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