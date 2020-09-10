В Петербурге шквальный ветер заставил пешеходов и автомобилистов побегать от профнастила

Пешеходы спрятались за остановкой, а водители поспешили уехать с опасного места.

Утром 10 сентября в Красносельском районе Петербурга разыгрался шквальный ветер. Стихия оторвала листы профнастила и бросила их прямо на пешеходов и автомобили. В сети появилось видео с места событий.

По словам очевидцев, инцидент произошел у перекрестка улиц Маршала Захарова и Десантников.

"Шквальный ветер в 9:30 утра […] устроил игру для пешеходов и автомобилистов "увернись от профнастила", - написали свидетели происшествия.

На записи видно, что пешеходы едва успевают спрятаться за остановкой. Столкновения с профнастилом удается избежать и автомобилистам. Им приходится резко дать по газам, чтобы уехать с опасного места.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрыли дамбу из-за штормового предупреждения.

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