В Петербурге вновь разворачивают ковидные койки из-за омикрон-штамма

В больницах дополнительно развернули 150 коек.

На прошлой неделе в управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, что в городе зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон". Штамм выявили у двух россиян, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану. Их изолировали в инфекционный стационар в индивидуальные боксы.

В понедельник, 20 декабря, Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге. Согласно документу, в больницах развернуто 8 002 койки для больных COVID-19. В пятницу, 18 декабря, их было 7 852. В настоящее время в стационарах находятся 6 045 человек (свободно 40% инфекционных коек для больных коронавирусом).

Как рассказал председатель комитета по здравоохранения Дмитрий Лисовец, ситуацию с госпитализациями пока предсказать трудно, но в комитете готовы к возможному росту. Стационары будут работать, при необходимости медучреждения привлекут дополнительных врачей и медсестер.

Напомним, в конце ноября эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о появлении нового штамма коронавируса B.1.529. Загадочный "омикрон" из Южной Африки распространяется с невероятной скоростью. Штамм включили в группу опасных вариантов вируса. Он содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость. Ранее Piter.TV подробно рассказал о новом штамме коронавируса.

Фото: Piter.TV