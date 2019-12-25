В петербургских больницах с коронавирусом лежат более 6 тысяч человек

В настоящее время в городе свободно 40% инфекционных коек для больных ковидом.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 20 декабря. Согласно документу, в петербургских больницах находятся 6 045 человек.

В настоящее время в городе свободно 40% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 309 петербуржцев, а выписался 121 человек, 572 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 319 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежит 181 человек, в "Заре" – 420 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 92 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 087 человек.

Тем временем в Петербурге по-прежнему суточное число заболевших COVID-19 не превышает 2000 человек. За сутки ковидом заболели 1958 человек (накануне – 1955 человек), выздоровели – 844 человека и 64 человека не победили вирус.

Фото: Piter.TV