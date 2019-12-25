В Петербурге по-прежнему суточное число заболевших COVID-19 не превышает 2000 человек

За сутки ковидом заболели 1958 человек.

В Петербурге суточная заболеваемость несколько дней подряд не превышает 2000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1958 человек (накануне – 1955 человек), выздоровели – 844 человека и 64 человека не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 831 206 человек, победили вирус 772 574 человека и 27 393 человека скончался из-за коронавируса.

Также ранее в Петербурге зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон". Напомним, в конце ноября эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о появлении нового штамма коронавируса B.1.529. Загадочный "омикрон" из Южной Африки распространяется с невероятной скоростью. Штамм включили в группу опасных вариантов вируса. Он содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о новом штамме коронавируса.

Фото: Piter.TV