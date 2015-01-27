В Петербурге четвертый день подряд положительный тест на коронавирус получили менее 2 тыс. человек

Ушли из жизни 67 пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

За минувшие сутки 1955 жителей Северной столицы заразились ковидом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в воскресенье, 19 декабря.

Победить болезнь смогли 920 жителей города. Еще 67 петербуржцев, у которых выявили коронавирус, ушли из жизни. Отметим, что смертность в городе растет: в четверг умерли 63 пациента, в пятницу — 71.

В ковидных стационарах развернуто 7,8 тыс. коек. Однако свободно лишь 40% мест. Более 5,9 тыс. зараженных проходят лечение в больницах Петербурга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербург поступила новая крупная партия "Спутника Лайт".

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