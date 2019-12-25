Менее 2 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

Вылечиться смогли более 2,3 тыс. горожан.

За последние сутки в Петербурге положительный тест на COVID-19 получили 1 997 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Победить коронавирус смогли 2 348 пациентов. Еще свыше 70 человек, у которых выявили недуг, ушли из жизни. Почти 450 больных попали в ковидные стационары. Теперь в городе свободно лишь 41,72% коек в больницах, где принимают зараженных ковидом жителей.

Напомним, что в городе зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон". Он содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость. Уже стало известно, кто мог привезти в Петербург первый "омикрон"-штамм ковида.

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