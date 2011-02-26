Раскрылось, кто мог привезти в Петербург первый "омикрон"-штамм ковида

Путешественница из Дубая пока чувствует себя нормально.

Появилась информация о том, кто и при каких обстоятельствах мог привезти в Петербург омикрон-штамм коронавируса. Как пишет портал "Фонтанка", 9 декабря из Дубая прибыла местная жительница, она отдыхала там около недели.

Тест на коронавирус, сданный в аэропорту, оказался положительным. В Институте Пастера провели секвенирование генома вируса и получили "омикрон". На подтверждение материал был отправлен в Новосибирск, в центр "Вектор" — там информацию подтвердили.

Путешественница пока чувствует себя нормально, находится на самоизоляции.

Сроки по ревакцинации от коронавируса могут быть скорректированы. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Государственной думе. По ее словам, данная мера может заработать после получения дополнительной информации о новом штамме "омикрон".

Голикова отметила, что всего штамм выявлен у 25 россиян. Кроме Петербурга, заболевшие находятся в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону.

Фото: Piter.tv