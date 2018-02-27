Голикова не исключила изменения сроков ревакцинации от COVID-19 из-за штамма "омикрон"

В ряде стран, где обнаружен "омикрон", специалисты рекомендуют ревакцинироваться раньше, чем через полгода, отметила вице-премьер.

Сроки по ревакцинации от коронавируса могут быть скорректированы. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Государственной думе.

По ее словам, данная мера может заработать после получения дополнительной информации о новом штамме "омикрон".

Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована по получению дополнительной информации. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она добавила, в ряде стран, где "омикрон" уже достаточно распространился, специалисты рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раньше, чем через полгода. Голикова не исключила, что, если из-за данного штамма может потребоваться новая вакцина.

В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В России омикрон-штамм был выявлен у 25 россиян.

Ранее Голикова оценила идею выдачи ковид-сертификата после первой прививки.

Фото: kremlin.ru