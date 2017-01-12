Вице-премьер РФ рассказал депутатам, что у пациента после прививки должна сформироваться иммунная защита.

﻿Российский вице-премьер России Татьяна Голикова оценила идею выдачи ковид-сертификата после первой прививки. Она прокомментировала такое предложение перед депутатами в рамках правительственного часа на пленарном заседании в нижней палате парламента. Чиновница считает, что не может предложить такое решение, так как у организма пациента после вакцины должен сформироваться иммунитет.

К сожалению, я не могу вам предложить выдать сертификат сразу после того, как вы укололись первым уколом, потому что у организма должна сформироваться соответствующая иммунная защита. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Спикер объяснила политикам, что до того момента, пока человек не привился вторым компонентом, во время региональных ограничений, привитый человек для посещения массовых мероприятий может воспользоваться ПЦР-тестом.

В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом.

Фото и видео: Государственная Дума

