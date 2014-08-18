В Петербурге второй день подряд суточная заболеваемость COVID-19 не превышает более 2000 человек

За сутки ковидом заболели 1984 человека.

В Петербурге суточная заболеваемость вновь не превышает 2000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1984 человека (накануне – 1992 человека), выздоровели – 2 213 человек и 63 человека не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 825 296 человек, победили вирус 768 462 человека и 27 191 человек скончался из-за коронавируса.

Ранее стало известно, как вырабатываются антитела к COVID-19 в зависимости от пола и возраста.

Фото: Piter.TV