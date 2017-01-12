Стало известно, как вырабатываются антитела к COVID-19 в зависимости от пола и возраста

Ученые исследовали динамику выработки антител у переболевших коронавирусом.

Динамика выработки антител к коронавирусу при легких формах заболевания зависит от пола и возраста. К такому выводу пришли ученые из Лабораторной службы Хеликс и Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по итогам исследования "Отклик".

Они изучали, как формируются специфические антитела IgG к COVID-19 при различных степенях тяжести заболевания. Всего в исследовании принял участие 1421 в возрасте от 18 до 70 лет. Некоторые из них проходили лечение в стационаре Военно-медицинской академии.

Ученые пришли к следующим выводам:

— При легкой форме концентрация антител у женщин нарастает к 180 суткам с начала заболевания, а у мужчин, особенно молодых, идет снижение уровня иммуноглобулинов, начиная с 90-х суток. В случаях заболевания средней и тяжелой формой пол не влияет на выработку антител, при этом у пожилых людей их вырабатывается больше, чем у молодых.

— Чем тяжелее форма заболевания, тем больше вырабатывается иммуноглобулинов класса G.

— Чем больше доза глюкокортикоидов (гормональная противовосполительная терапия), тем выше уровень IgG.

При этом глюкокортикоиды имеют независимое стимулирующее действие на иммунный ответ, поскольку пациенты, получающие глюкокортикоиды, имеют более высокий уровень антител в отдаленном периоде по сравнению с пациентами с идентичной тяжестью состояния и объемом поражения легких, но не получающими глюкокортикоидной терапии (данный феномен отмечен при коронавирусной пневмонии с объемом поражения КТ-2). говорится в сообщении.

Исследование имеет практическое значение, так как помогает определить, когда стоит проходить вакцинацию, нужно ли проходить исследование на IgG.

Отмечается, что это только первый этап исследования. Оно будет продолжено.

Фото: Piter.TV