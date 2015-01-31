В Петербург поступила новая крупная партия "Спутника Лайт"

В город доставили 130 800 доз.

На центральную фармацевтическую базу в Петербурге прибыла новая партия вакцины "Спутник Лайт" – 130 800 доз. Препарат расфасован по 2 дозы в ампуле. В ближайшие дни вакцину доставят в городские поликлиники. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

С начала массовой вакцинации в Петербурге 2 514 315 человек полностью завершили цикл вакцинации. Однако, по словам губернатора Александра Беглова, коллективный иммунитет все еще не сформирован. Он призвал горожан вакцинироваться.

Напомним, петербургские пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники. Так, 31 декабря, 1 и 7 января будут работать дежурные пункты, 2-6 января и 8-9 в дежурном режиме будут работать все прививочные пункты и выездные прививочные бригады.

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