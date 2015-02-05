Петербургские пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники

По словам губернатора, те, кто не смог вакцинироваться до этого, сможет выделить время во время 10 выходных дней.

В Смольном рассказали, как будут работать пункты вакцинации во время новогодних праздников.

31 декабря, 1 и 7 января будут работать дежурные пункты, 2-6 января и 8-9 в дежурном режиме будут работать все прививочные пункты и выездные прививочные бригады.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что те, кто не успел привиться до этого, смогут выделить время для вакцинации в течение 10 выходных дней.

Так, с 30 декабря по 10 января восемь центров КТ-диагностики будут работать в обычном режиме, а три из них – круглосуточно. В это же время будут работать ПЦР-лаборатории.

Фото: Piter.tv