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В Петербурге более 2,5 млн человек завершили цикл вакцинации от COVID-19
Сегодня, 13:04
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге более 2,5 млн человек завершили цикл вакцинации от COVID-19

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2 514 315 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 17 декабря. Согласно документу, более 2,5 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 2 217 726 человек, а 2 514 315 человек полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привились 5 924 человека, вторично вакцинировались 19 858 петербуржцев. 

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, вакцинация идет хорошим темпом. Именно она позволит избежать введения новых ограничений в период новогодних праздников. Если в Петербурге ежедневно будут вакцинировать около 40 тысяч человек, город сможет достичь коллективного иммунитета к середине января. При этом в Ленобласти не станут вводить антиковдные ограничения перед Новым годом.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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edovles
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