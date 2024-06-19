Название партии "уточняется для защиты избирателей от происков черных политтехнологов".

Коммунистическая партия России (КПРФ) утвердила смену официального названия. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин в своем Telegram-канале.

По его словам, название партии "уточняется для защиты избирателей от происков черных политтехнологов". Официальное название будет звучать следующим образом: "КПРФ - Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации". Афонин добавил, что на выборах часто используются так называемые "партии-двойники", которые намерены бороться с КПРФ.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили вернуть скидку в 50% при оплате штрафа за нарушение ПДД.

Фото: kprf.ru