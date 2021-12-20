Лисовец предположил, что нагрузка на поликлиники увеличится из-за штамма коронавируса "омикрон"

В городе уже официально зарегистрировано несколько случаев заболевания.

Основная нагрузка из-за штамма "омикрон" может лечь на новогодние праздники на амбулаторное звено. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" сказал Дмитрий Лисовец.

Председатель комитета по здравоохранению отметил, что пока информации о новом штамме не очень много.

Анализируя ситуацию в странах, в которых он уже стал основным, могу предположить, что заболеваемость будет возрастать, существенная нагрузка вновь ляжет на поликлиники, необходимо будет проводить больше тестов, обеспечивать большее число пациентов лекарствами. Дмитрий Лисовец.

Ситуацию с госпитализациями пока предсказать трудно, но в комитете готовы к возможному росту. Стационары будут работать, при необходимости медучреждения привлекут дополнительных врачей и медсестер.

Фото: Piter.TV