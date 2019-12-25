Из-за непогоды в ЗВО запретили езду на неполноприводных машинах

Повышена готовность дежурных служб.

Стало известно о том, что из-за непогоды в Петербурге в Западном военном округе (ЗВО) запретили езду на неполноприводных машинах, которые относятся к категории служебного транспорта. Распоряжение командующего войсками ЗВО Александра Журавлева камается Санкт-Петербургского гарнизона.

В ЗВО напомнили, что сейчас в Петербурге наступил снегопад, в городе усилился ветер, а военные метеорологи, как и гражданские, прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.

Повышена готовность дежурных служб соединений и воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для возможного устранения последствий погодных условий. – отметили в ЗВО.

Тем временем, горожане в соцсетях поделились эффектными фото снежного шторма, который состоялся на Финском заливе накануне. Судя по видео Piter.tv, первый снег оценили еще Петр I и корги.

Ранее мы сообщали о том, что артефакты времен блокады Ленинграда передадут музею ЗВО. Они были найдены во время поисковых экспедиций на Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, в поселке Красный Бор.

Фото: Pixabay