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Из-за непогоды в ЗВО запретили езду на неполноприводных машинах
Сегодня, 20:40
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Из-за непогоды в ЗВО запретили езду на неполноприводных машинах

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Повышена готовность дежурных служб.

Стало известно о том, что из-за непогоды в Петербурге в Западном военном округе (ЗВО) запретили езду на неполноприводных машинах, которые относятся к категории служебного транспорта. Распоряжение командующего войсками ЗВО Александра Журавлева камается Санкт-Петербургского гарнизона.

В ЗВО напомнили, что сейчас в Петербурге наступил снегопад, в городе усилился ветер, а военные метеорологи, как и гражданские, прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.

Повышена готовность дежурных служб соединений и воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для возможного устранения последствий погодных условий. 

– отметили в ЗВО.

Тем временем, горожане в соцсетях поделились эффектными фото снежного шторма, который состоялся на Финском заливе накануне. Судя по видео Piter.tv, первый снег оценили еще Петр I и корги.

Ранее мы сообщали о том, что артефакты времен блокады Ленинграда передадут музею ЗВО. Они были найдены во время поисковых экспедиций на Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, в поселке Красный Бор.

Фото: Pixabay

Теги: зво, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Новости Ленинградской области,

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