В Петербурге 22 ноября ожидается сильный ветер и до +5 тепла

На дорогах города ожидается сложная обстановка.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящее воскресенье. Информацию приводят в городском ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 22 ноября в Северной столице ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Снег ожидается ночью и утром: он будет мокрым, местами переходящим в метель. Утром местами вероятно налипание мокрого снега, а ночью и утром на дорогах города прогнозируется сложная обстановка. Днем возможен небольшой дождь.

Ветер примет южное, юго-западное направления. Его скорость составит 8-13 метров в секунду, а ночью и утром возможны порывы до 15-20 метров в секунду, а днем местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0...+2 градуса, днем потеплеет +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv