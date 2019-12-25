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В Петербурге в воскресенье ожидаются метель и мокрый снег
Сегодня, 14:07
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В Петербурге в воскресенье ожидаются метель и мокрый снег

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Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели объявили штормовое предупреждение на предстоящее воскресенье, 22 ноября. Информацию приводят в городском ГУ МЧС со ссылкой на данные синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Завтра в Петербурге ожидают порывистый ветер – он примет южное и юго-западное направления, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Кроме того, в городе возможен мокрый снег, местами метель. Спасатели просят горожан быть внимательными и осторожными на дорогах и тротуарах.

Тем временем, петербуржцы в соцсетях поделились эффектными фото снежного шторма, который состоялся на Финском заливе накануне. Судя по видео Piter.tv, первый снег оценили еще Петр I и корги.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, петербург, погода, снег, штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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