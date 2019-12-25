Артефакты времен блокады Ленинграда передадут музею ЗВО

Они были найдены во время поисковых экспедиций на Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, в поселке Красный Бор.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что поисковики передадут уникальные артефакты времен немецко-фашистской блокады Ленинграда в музей ЗВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что все артефакты были найдены во время поисковых экспедиций на Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, в поселке Красный Бор. Посетители увидят гильзы и патроны от ручных пулеметов ДП-27, осколки противопехотных гранат, корпуса винтовок Мосина СВТ-40, останки советских шлемов СШ-40 и пистолетов-пулеметов ППШ.

Также в музее представят деревянные ложки, котелки и ножи времен немецко-фашистской блокады Ленинграда.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отремонтировали первый объект в рамках программы "Рубль за метр".

Фото:Пресс-служба ЗВО