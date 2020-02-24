Из-за коронавируса американские биржи упали вслед за европейскими

Негативные настроения передались и на заокеанские биржи.

На американских фондовых рынках наблюдается снижение показателей вслед за европейскими биржами. Причиной стала эпидемия коронавируса, очаги которой обнаружились в Италии, Японии и Южной Корее. Западные СМИ отмечают, что падение показателей продемонстрировали биржи Dow Jones Industrial, S&P 500 и NASDAQ. Снижение индексов вызвано угрозой пандемии.

Отмечается, что подешевели акции мировых банков – Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup и другие. Инвесторы беспокоятся, что распространение эпидемии может затормозить мировую экономику.

Ранее мы сообщали, что из-за эпидемии коронавируса в Италии сильно просели показатели на европейских биржах. Такого не было более трех лет, отмечает Bloomberg.