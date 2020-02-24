Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

Обзор неудачного дня для фондовых рынков приводит агентство Bloomberg.

Из-за эпидемии коронавируса в Италии сильно просели показатели на европейских биржах. Такого не было более трех лет, отмечает Bloomberg. Как отмечает РБК, значения индексов компаний падают из-за опасений того, что вспышка инфекции негативно повлияет на туристический рынок и продажу предметов роскоши. Обесцениваются ценные бумаги авиакомпаний, туристического бизнеса и модных домов.

Падают в стоимости акции Louis Vuitton LVMH, Roche Group, Air France-KLM, футбольного клуба "Ювентус" и многих других участников рынка.

Ранее мы сообщали о том, что власти Италии отреагировали на вспышку коронавируса в стране. Известно, что новым видом пневмонии заразилось более 70 человек, погибло уже двое. Отменены занятия в школах, перенесены массовые мероприятия, в том числе и спортивные – матчи футбольной серии А, запланированные на воскресенье.