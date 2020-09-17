Истребитель F-16 лазером "уничтожил" ракету

Компания-разработчик показала работу новой системы американского самолета.

Американский истребитель F-16 Fighting Falcon лазером "уничтожил" ракету. Ролик опубликован на YouTube-канале оборонного производителя Lockheed Martin. Специалисты продемонстрировали работу тактической бортовой системы Tactical Airborne Laser Weapon System (TALWS).

На кадрах видно, что самолет четвертого поколения ликвидирует при помощи лазерного оружия ракету, запущенную с военного корабля по самолету-заправщику KC-46 Pegasus. Журналисты издания The Aviationist считают, что показанная система могла создаваться в рамках программы Self-protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD). Этот проект предполагает защиту самолетов от ракет двух классов: "воздух-воздух" и "земля-воздух".

Согласно информации от портала FlightGlobal, что лазерное оружие от Lockheed Martin американские истребители получат в 2025 году.

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Видео: YouTube/Lockheed Martin

