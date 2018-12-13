Илья Воробьев: Сборной России нужно прибавлять в игре

Перед игрой группового этапа ЧМ-2019 со Швейцарией главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев оценил соперника.
"Это хорошая команда, не зря она была финалистом турнира в прошлом году. Понятно, что сегодня нам надо добавлять в некоторых компонентах"
- заявил Воробьев.
Сборной России нужно добавить в ряде игровых компонентах в матче чемпионата мира по хоккею с командой Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал
Начало встречи - в 21:15 по московскому времени. Заключительной игрой в рамках группового этапа станет игра со шведами.
Напомним, прошлый матч со сборной Латвии завершился со счетом 3:1 в пользу наших хоккеистов. Другая победа в матче против сборной Италии стала самой результативной в истории команды.
Фото: fhr.ru
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