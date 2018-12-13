Илья Воробьев: Сборной России нужно прибавлять в игре

Главный тренер отечественной команды высказался перед шестым матчем на групповом этапе ЧМ.

Перед игрой группового этапа ЧМ-2019 со Швейцарией главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев оценил соперника.

"Это хорошая команда, не зря она была финалистом турнира в прошлом году. Понятно, что сегодня нам надо добавлять в некоторых компонентах" - заявил Воробьев.

Сборной России нужно добавить в ряде игровых компонентах в матче чемпионата мира по хоккею с командой Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал

Начало встречи - в 21:15 по московскому времени. Заключительной игрой в рамках группового этапа станет игра со шведами.

Напомним, прошлый матч со сборной Латвии завершился со счетом 3:1 в пользу наших хоккеистов. Другая победа в матче против сборной Италии стала самой результативной в истории команды.

Фото: fhr.ru