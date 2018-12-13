Сборная России по хоккею будет биться за "бронзу" ЧМ-2019

В полуфинале мирового первенства наша команда уступила финнам с минимальным счетом – 0:1.

В составе сборной не было произведено изменений в сравнении с четвертьфиналом против сборной США.

Два периода матча прошли без заброшенных шайб, но за 10 минут до финальной сирены шайбу в ворота Василевского забил Марко Антилла. Вопреки прогнозам, сборная России, которая шла без поражений на групповом этапе, уступила.

Россияне станут участниками матча за третье место, который состоится завтра, 26 мая. Соперниками нашей команды станет проигравший в другой полуфинальной паре – Канада и Чехия.

Фото: fhr.ru