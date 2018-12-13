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Баста сделал прогноз на матч России и Финляндии на ЧМ-2019 по хоккею
Сегодня, 17:02
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arteliseev

Баста сделал прогноз на матч России и Финляндии на ЧМ-2019 по хоккею

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Об этом сообщил корреспондент Piter.TV с места событий.

Музыкант Василий Вакуленко (сценический псевдоним Баста) предположил, что выиграет в полуфинальном матче ЧМ-2019 по хоккею между командами России и Финляндии.

Баста предположил, что матч закончится с разницей в две шайбы в пользу российской команды.

"Я думаю, что "катка" будет в 4:2 и мы всё-таки в две "плюшки" выйдем", — заявил  музыкант на пресс-конференции фестиваля KFC BATTLE в Петербурге.

Встреча против сборной Финляндии стартовала в 16:15 по московскому времени. К началу второго периода счет так и не открыт – 0:0. 

Теги: хоккей, чм-2019
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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дибил

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ПИДОР ДЫРЯВЫЙ

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Уебок 

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