Баста сделал прогноз на матч России и Финляндии на ЧМ-2019 по хоккею

Об этом сообщил корреспондент Piter.TV с места событий.

Музыкант Василий Вакуленко (сценический псевдоним Баста) предположил, что выиграет в полуфинальном матче ЧМ-2019 по хоккею между командами России и Финляндии.

Баста предположил, что матч закончится с разницей в две шайбы в пользу российской команды.

"Я думаю, что "катка" будет в 4:2 и мы всё-таки в две "плюшки" выйдем", — заявил музыкант на пресс-конференции фестиваля KFC BATTLE в Петербурге.

Встреча против сборной Финляндии стартовала в 16:15 по московскому времени. К началу второго периода счет так и не открыт – 0:0.