Россия разгромила Австрию со счетом 5:0

Дадонов оформил дубль. Также голы забили Кучеров, Телегин и Ковальчук.

В воскресенье, 12 мая прошел матч между Россией и Австралией в рамках ЧМ-2019 по хоккею, который проходит в Словакии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Группа В сыграла в Братиславе. За российскую сборную отличился Евгений Дадонов, оформивший дубль на 13-й и 41-ой минуте. Также голы забили Никита Кучеров (35-я), Иван Телегин (35-я) и Илья Ковальчук (45-я).

Итог - 5:0 в пользу сборной России.

Отметим, что матч пропустил защитник сборной Австрии Патрик Петер из-за дисквалификации, которую он получил в матче с командой Латвии в субботу (2:5) за удар соперника в голову.

Ранее мы опубликовали расписание турнира ЧМ-2019 по хоккею.

Фото: sports.ru