Чемпионат мира по хоккею 2019: расписание игр

Редакция Piter.tv публикует расписание игр чемпионата мира по хоккею 2019.

В пятницу, 10 мая стартовал чемпионат мира по хоккею 2019. Позади уже четыре матча: Финляндия-Канада (3:1), Россия-Норвегия (5:2), США-Словакия (1:4), Чехия-Швеция (5:2). По итогам первых игр был составлен топ-3 лучших шайб. На третьем месте оказался нападающий сборной России Никита Кучеров, "серебро" досталось чеху Якубу Враны, лидером стал защитник сборной Норвегии Юнас Хулес, он забросил свою лучшую шайбу в матче с Россией.

Чтобы вы не пропустили ни одного матча в рамках ЧМ-2019 по хоккею, наша редакция подготовила календарь всех игр чемпионата. Отметим, что уже завтра, 12 мая Россия сыграет с Австрией. 13 мая российских хоккеистов ждет матч с Чехией.

Фото: championat.com