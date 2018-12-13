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Сборная России одержала пятую победу на ЧМ по хоккею
Сегодня, 16:03
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Сборная России одержала пятую победу на ЧМ по хоккею

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Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров обеспечили победу российской сборной над командой Латвии.

Сборная России по хоккею одержала победу над Латвией со счётом 3:1. 

В первый период латвийский игрок Оскар Цибульскис открыл счёт. Российская сборная начала более жесткую игру и уже в конце первого периода Дмитрий Орлов сравнял счёт. После перерыва хоккеисты вышли на поле и продолжили атаковать соперника. И вот на 23 минуте второго тайма Никита Гусев забил вторую шайбу в ворота сборной Латвии - 2:1. Меньше, чем через 10 минут последнюю шайбу в этой игре забивает Никита Кучеров. 

Голкипер сборной России Андрей Василенский заявил, что встреча с Латвией по сложности походил на игру с Чехией. Также вратарь отметил, что сборная провела достойную встречу.Теперь команда выходит на финишную прямую. Завтра (19 мая) состоится встреча со сборной Швейцарии. 

Фото: sportstyle-shop.com

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Картина дня, Спорт, Хоккей,

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