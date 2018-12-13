Самая крупная победа сборной России по хоккею в истории: подробности

Ранее было только четыре матча, когда разница составляла девять шайб в пользу нашей команды.

Накануне, 15 мая сборная России по хоккею провела свой четвертый матч на чемпионате мира в Словакии. Расписание сулило встречу со сборной Италии. Встреча завершилась с невероятным счетом - 10:0 в пользу нашей команды.

Шайбы на свой счет записали Никита Зайцев (1 минута), Динар Хафизуллин (8 минута), Евгений Кузнецов (13 и 21-я минута), Александр Овечкин (16 минута), Илья Ковальчук (26 минута), Евгений Дадонов (33 и 45-я минута), Михаил Григоренко (36 минута) и Никита Кучеров (44 минута).

"Давайте с уважением относиться к сопернику. Мы выиграли, получилась такая игра. Нас, наверное, соперник воспринял с особым уважением. Польза от матча была. Мы посмотрели на разные сочетания, отработали большинство. Выпустили Василевского, чтобы он был в тонусе. После этого матча большой перерыв" - заявил главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Вратать российской команды Андрей Василевский в 6-й раз сыграл на ноль в рамках ЧМ. Голкипер вышел по этому показателю на второе место за всю историю сборной на чемпионатах мира. На первом месте - Владислав Третьяк.

"Игра в каком-то смысле получилась тяжелой для меня. Не так много бросков, поэтому стоял холодным. Сборная Италии играла на контратаках, поэтому надо было оставаться в фокусе. Вроде получилось" - отметил вратарь.

Наша команда продолжает находиться на вершине группы B с 12 набранными очками. Следующий матч состоится 18 мая против сборной Латвии. Начало - в 13:15 по московскому времени.

Фото: fhr.ru