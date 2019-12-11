Huawei планирует с 2020 года устанавливать собственную ОС на гаджеты

Китайская компания постепенно переходит с американских на собственные разработки.

Huawei планирует с 2020 года устанавливать собственную операционную систему на гаджеты. ОС будет реализована как на внутреннем рынке Китая, так и за границей. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на Reuters.

В компании пояснили, что ОС установят на смарт-часах, звуковых колонках и гаджетах виртуальной реальности. Первым технологическую новинку "Harmony" опробовал "умный" телевизор Honor Vision. При этом пока компания не собирается устанавливать Harmony OS на смартфоны, планшеты и компьютеры. Самые популярные устройства продолжат функционировать на обычном Android. В будущем Huawei плавно перейдет на альтернативную ОС на всех своих продуктах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Huawei отказалась от американских комплектующих.

Видео: YouTube/Tech Best