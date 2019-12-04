Huawei отказалась от американских комплектующих

Китайская компания нашла подрядчиков из Нидерландов, Японии и Тайваня.

В новой линейке Huawei Mate 30 нет американских комплектующих. Китайская компания нашла подрядчиков из Нидерландов, Японии и Тайваня. Об этом рассказывает газета The Wall Street Journal.

В новых смартфонах установлены WiFi и Bluetooth-чипы собственного производства, а также нидерландские аудиоусилители и другие элементы тайваньской и японской компаний.

Напомним, в мае 2019 года власти США внесли Huawei в черный список и ограничили доступ к американским товарам и технологиям. В Вашингтоне обвинили китайскую компанию в шпионаже через оборудование для сетей 5G. Из-за этих ограничений Huawei не может покупать технологии у ОС Android, которую разрабатывает Google. Поэтому на смартфонах Mate 30 и Mate 30 Pro нет приложений Google.

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