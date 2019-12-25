Врач Хлебниковой: певица справилась с острой фазой травматического шока

Певица уснула с зажженной сигаретой.

Врач российской певицы Хлебниковой заявил, что певица справилась с острой фазой травматического шока. Однако состояние пациентки по-прежнему оценивается медиками как стабильное, но тяжелое. В экстренных службах города Москвы заметили, что причиной возгорания в квартире потерпевшей стал пожар. Его очаг находился в районе кровати. Женщина не потушила сигарету, когда засыпала. В результате она отравилась продуктами горения и получила сильные ожоги лица и тела.

Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой. пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Напомним, что пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице произошел вечером 18 ноября. Пострадала территория в 10 квадратных метров. Кроме заслуженной артистки России есть еще один пострадавший. Сейчас Хлебникова подключена к аппарату ИВЛ. Она находится в отделении НИИ имени Склифосовского.

Марина Хлебникова, последние новости: состояние здоровья, причины пожара.

Фото: Intagram / marina_hlebnikova_official