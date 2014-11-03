Марина Хлебникова, последние новости: состояние здоровья, причины пожара

Piter.TV собрал в одном материале последние новости о пострадавшей при пожаре в квартире Марине Хлебниковой.

Российская певица, заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на Ратной улице в Москве.

Певица Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ

В настоящее время певица, заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких после пожара в собственной квартире в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, в результате пожара певица получила ожоги 20% лица, также у нее обгорели голова, ноги и грудь артистки. Певицу направили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в состоянии ожогового шока.

Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на Ратной улице в Москве

Пожар произошел вечером 18 ноября в квартире дома №14 по Ратной улице. В квартире, где находилась певица, обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 22:51. Спасатели тут же вынесли певицу из квартиры в шоковом состоянии. Сначала ее осмотрели медики, после чего госпитализировали.

Причины пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой

Дочь певицы Доминика считает, что причиной пожара могла стать сигарета. В тот вечер Хлебникова курила сигарету у окна, от которой могли загореться вещи. Также есть версия, что к пожару привела непотушенная сигарета. Однако точная причина пожара неизвестна.

Команда певицы просит поклонников и журналистов набраться терпения и пожелать Марине Хлебниковой всего самого наилучшего.

Как только мы будем готовы дать свои комментарии – мы обязательно их дадим. Дождитесь официальной информации от Марины, и пожелайте ей скорее пойти на поправку! пост в аккаунте певицы в Instagram

Фото: Intagram / marina_hlebnikova_official