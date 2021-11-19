Марина Хлебникова пострадала при пожаре на Ратной улице в Москве

Певица доставлена в больницу с ожогами.

Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Об этом рассказали региональные экстренные ведомстве. Известно, что заслуженная артистка РФ госпитализирована с ожогами тела. Сейчас состояние пациентки медики назвали тяжелым, но при этом стабильным. Согласно предварительной версии следствия, возгорание в частном доме произошло из-за неосторожного обращения с пламенем (при курении).

По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении. источник ТАСС

Напомним, что в ГУ МЧС объяснили, что пожар зафиксирован на Ратной улице, в 1 доме.Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь удалось потушить к 22:51 вечера 18 ноября по местному времени. Из помещения был спасен один человек, которого специалисты передали бригаде врачей.

В пожаре на Наличной улице погибла женщина.

Фото и видео: telegram / SHOT

