  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В пожаре на Наличной улице погибла женщина
Сегодня, 11:57
146
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В пожаре на Наличной улице погибла женщина

0 0

Причины пожара выясняются.

В четверг, 18 ноября, в 10:27 управление ГУ МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре на улице Наличной. 

На площади 10 квадратных метров в двухкомнатной квартире незначительно обгорела обстановка. Прибывшие на место пожарные сообщили, что на месте обнаружили погибшую женщину.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава. 

Ранее мы писали, что МЧС уточняет сведения о пострадавших в пожаре на Морской набережной.

Фото: Piter.tv

Теги: василеостровский район, петербург, погибла женщина, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии