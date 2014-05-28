В пожаре на Наличной улице погибла женщина

Причины пожара выясняются.

В четверг, 18 ноября, в 10:27 управление ГУ МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре на улице Наличной.

На площади 10 квадратных метров в двухкомнатной квартире незначительно обгорела обстановка. Прибывшие на место пожарные сообщили, что на месте обнаружили погибшую женщину.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что МЧС уточняет сведения о пострадавших в пожаре на Морской набережной.

Фото: Piter.tv