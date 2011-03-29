МЧС уточняет сведения о пострадавших в пожаре на Морской набережной

На борьбу с огнем были привлечены 12 спасателей.

Региональное управление МЧС уточняет сведения о пострадавших в пожаре, который произошел сегодня, 18 ноября. Сообщение о возгорании было получено в 8:34.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в двухкомнатной квартире дома №9 по Морской набережной выгорела комната площадью 10 "квадратов". Ликвидировать огонь удалось в 9:22.

Пожар тушили 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее мы писали, что при пожаре в квартире на улице Громова погиб 88-летний мужчина.

Фото: Piter.tv