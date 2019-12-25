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При пожаре в квартире на улице Громова погиб 88-летний мужчина
Сегодня, 7:39
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре в квартире на улице Громова погиб 88-летний мужчина

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Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в 3-комнатной квартире. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в квартире на улице Громова. По предварительной информации, огонь мог разгореться в помещении из-за непотушенной сигареты.

К ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава МЧС, а также четыре единицы техники. В результате ЧП погиб 88-летний мужчина.

Ранее женщина пострадала при пожаре в доме в Ломоносове.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар в квартире
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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