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Женщина пострадала при пожаре в доме в Ломоносове
Сегодня, 18:20
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Женщина пострадала при пожаре в доме в Ломоносове

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На Нагорной улице загорелся двухэтажный дом.

Женщина пострадала при пожаре в доме в Ломоносове. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

В 16 часов на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, Мартышкино, Ломоносов, улица Нагорная, дом №22. Выяснилось, что по данному адресу полыхал двухэтажный частный дом размером 10х12 метров. В нем горела обстановка на площади 60 квадратных метров. 

В 17:16 пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 20 человек личного состава и четыре спецтехники. В результате пожара пострадала женщина. 

Ранее появилось видео горящего здания на улице Бабушкина.

Фото: Piter.TV

Теги: ломоносов, пожар, частный дом
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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