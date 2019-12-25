На Нагорной улице загорелся двухэтажный дом.

Женщина пострадала при пожаре в доме в Ломоносове. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В 16 часов на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, Мартышкино, Ломоносов, улица Нагорная, дом №22. Выяснилось, что по данному адресу полыхал двухэтажный частный дом размером 10х12 метров. В нем горела обстановка на площади 60 квадратных метров.

В 17:16 пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 20 человек личного состава и четыре спецтехники. В результате пожара пострадала женщина.

Ранее появилось видео горящего здания на улице Бабушкина.

Фото: Piter.TV